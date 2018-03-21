Лукашенко совершит официальный визит в Грузию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Программой визита запланированы официальные переговоры с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили также обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе.

По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.

Кроме того, планируются встречи Президента Беларуси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Одновременно с мероприятиями в рамках официального визита главы белорусского государства в Тбилиси пройдут Дни Минска и грузинско-белорусский бизнес-форум. Представили министерств и ведомств двух стран, местных органов власти, бизнес-кругов проведут переговоры и обсудят вопросы сотрудничества по конкретным направлениям, заключат соответствующие договоры и соглашения. В грузинской столице также запланирован ряд культурных и спортивных мероприятий, будет работать выставка товаров предприятий Минска.

Последние несколько лет отмечается возросшая динамика в развитии белорусско-грузинских отношений. Этому способствовала реализация договоренностей на уровне лидеров двух стран, которые были достигнуты в 2015 году во время первого официального визита в Грузию Александра Лукашенко и в ходе официального визита в Беларусь Гиоргия Маргвелашвили в марте 2017 года.

По итогам 2017 года взаимный товарооборот достиг отметки в $93,5 млн (126,5% к уровню 2016 года), экспорт - $73,8 млн, импорт - $19,7 млн. В Грузии действуют 15 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий. В Беларуси работают 19 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.