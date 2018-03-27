Министерство цифровой экономики может быть создано в Беларуси

27 марта 2018 14:44 (UTC+04:00)

Министерство цифровой экономики может быть создано в Беларуси уже в 2018 году. Об этом заявил журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин, передает БЕЛТА.

"Глава государства сроки конкретные не обозначал, но правительство не будет затягивать с этим вопросом. Определенные наработки у нас есть. Создан совет по цифровой экономике, который возглавляет премьер-министр. Мы уже обсуждали этот вопрос на этом совете. Где-то через две недели мы в расширенном составе проведем заседание совета, и ключевой темой будет создание министерства цифровой экономики", - сказал Александр Турчин.

Говоря о сроках создания нового ведомства, он отметил: "Мы ставим себе задачу - этот год, причем не конец, а более быстрыми темпами к этому двигаться".

Александр Турчин также сообщил, что президент Беларуси полностью поддержал идею о создании нового министерства и поручил правительству внести соответствующее конкретное предложение по данному вопросу - на базе чего создавать, какими функциями будет наделено ведомство.

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