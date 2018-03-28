Белорусские форекс-компании смогут работать с большим числом иностранных организаций

28 марта 2018 12:42 (UTC+04:00)

Расширен перечень иностранных организаций, с которыми вправе взаимодействовать белорусские форекс-компании при хеджировании рисков. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка Беларуси от 20 марта 2018 года №132, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.

В Нацбанке пояснили, что в соответствии с законодательством белорусские субъекты внебиржевого рынка Форекс обязаны совершать операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами исключительно с иностранными финансовыми институтами, осуществляющими деятельность в регулируемых юрисдикциях под эффективным контролем (надзором). Перечень таких юрисдикций устанавливается Национальным банком и на данный момент содержит 39 организаций.

Постановление №132, которое вступает в силу после официального опубликования, дополняет указанный перечень Швейцарской службой по надзору за финансовым рынком (Swiss Financial Market Supervisory Authority) и Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission). Указанные юрисдикции характеризуются высоким уровнем развития и устойчивости финансового рынка, а также эффективной системой правового регулирования и надзора за его участниками.

Принятое решение позволит белорусским субъектам внебиржевого рынка Форекс оптимизировать процесс управления рисками, а также обеспечит создание условий для дальнейшего эффективного и прозрачного развития внебиржевого рынка Форекс, резюмировали в Национальном банке.

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