В Беларуси дорожают некоторые услуги почтовой связи

2 апреля 2018 11:37 (UTC+04:00)

В Беларуси с 2 апреля дорожают некоторые услуги почтовой связи. Такая информация размещена на сайте РУП "Белпочта", сообщает БЕЛТА.

Вырастут тарифы на отдельные нерегулируемые внутриреспубликанские услуги почтовой связи общего пользования. Это пересылка простых мелких пакетов, отправлений "1 класс", заказной письменной корреспонденции, корреспонденции с объявленной ценностью, посылок.

Повышение тарифов на услуги составит в среднем 6% к уровню тарифов, действующих с 27 марта 2017 года.

"Белпочта" отмечает, что останутся неизменными тарифы на пересылку внутриреспубликанских отправлений ЕМS, почтового денежного перевода, услуг "Почтовый курьер", "Прямая почтовая реклама", "Почтовый маркетинг", "Местная посылка", "Экспресс-курьер".

Все изменения будут актуализированы 2 апреля в разделе "Тарифы" на сайте "Белпочты".

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