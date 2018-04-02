Поток китайских туристов в Беларусь в 2018 году может возрасти

2 апреля 2018 17:56 (UTC+04:00)

Поток китайских туристов в Беларусь к концу 2018 года может возрасти на 20%. Об этом заявил журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"К концу года мы создадим условия для этой целевой аудитории и поток китайских туристов увеличим минимум на 20%", - сказал Михаил Портной.

Он отметил, что 2018 год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае. "Эта тема очень актуальна. Китайцы - одна из самых путешествующих наций. В прошлом году Россию, где действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, посетило около 1,2 млн китайцев, причем около 80% этого потока приходится на Санкт-Петербург и Москву. И если мы проведем хорошую работу с российскими партнерами по взаимному признанию визового и безвизового режима, мы можем привлечь 10% этого потока. Это даст для нашей экономики очень много", - убежден замминистра.

По его словам, план мероприятий Года туризма Беларуси в Китае включает задачи по развитию туристической инфраструктуры, подготовке кадров и другие мероприятия, которые в итоге должны привести к увеличению туристического потока.

Так, туристический потенциал Беларуси будет представлен на четырех выставках в КНР. В апреле-мае будет организован пресс-тур для китайских журналистов, а в июле - ознакомительный тур для туроператоров из Китая, посвященный Году туризма Беларуси в Китае.

"Министерство иностранных дел уже решает вопрос по установлению взаимного безвизового передвижения граждан наших стран. Национальный банк продолжает оптимизацию осуществления платежей с использованием банковских платежных карточек "Чайна Юнион Пэй", - проинформировал Михаил Портной.

Министерство образования совместно с Национальным агентством по туризму готовит гидов-переводчиков китайского языка и проводит их аттестацию. Уже аттестовано 15 гидов-переводчиков.

Областные центры и город Минск ведут работу по созданию условий, привычных для китайских граждан, в средствах размещения, на объектах туристической инфраструктуры. Речь идет о наличии китайскоязычных версий сайтов, сотрудников службы приема, владеющих китайским языком, бесплатного Wi-Fi, китайского телевизионного международного канала, буклетов гостиниц на китайском языке и др.

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Azernews Newspaper
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