Беларусбанк упростил выдачу кредитов

ОАО "АСБ Беларусбанк" упростило выдачу кредитов в интернете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.



"С 2 апреля получить потребительские кредиты с использованием системы интернет-банкинг Беларусбанка стало еще проще. Теперь для получения интернет-кредитов не требуется заключение с банком договора комплексного банковского обслуживания", - пояснили в пресс-службе.



Воспользоваться интернет-кредитами могут владельцы платежных карточек Беларусбанка, являющиеся пользователями интернет-банкинга, в том числе физические лица, данные о которых содержатся в межбанковской системе идентификации (МСИ).



Заявителям - владельцам текущих счетов банка, по которым отсутствуют зачисления заработной платы, в том числе физическим лицам, прошедшим регистрацию или авторизацию на странице МСИ, предоставлена возможность получить кредит без справок о доходах, исходя из чистого дохода, не превышающего 15 базовых величин (в настоящее время Br367,5).



Кроме того, максимальная сумма интернет-кредитов увеличена в 2 раза, она составляет Br10 тыс.



Оформить заявку на кредит и заключить кредитный договор в системе интернет-банкинг можно в любое удобное время. Более подробную информацию можно получить в учреждениях банка или по телефону 147.

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