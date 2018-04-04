Беларусь и Сербия обсудили вопросы визовой политики

4 апреля 2018 12:39 (UTC+04:00)

Беларусь и Сербия обсудили вопросы визовой политики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Данные вопросы рассматривались 3 апреля в Минске на консультациях между министерствами иностранных дел Беларуси и Республики Сербия по консульским вопросам. Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, сербскую - помощник министра по консульским делам Аца Йованович.

Стороны обсудили вопросы визовой политики Беларуси и Сербии, развитие миграционной ситуации в регионе и соответствующие риски, проблематику защиты прав юридических и физических лиц на территориях обоих государств, а также взаимодействие в вопросах оказания взаимной помощи в кризисных ситуациях.

В консультациях также приняли участие представители пограничных служб двух стран.

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