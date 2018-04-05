Министр обороны Китая с официальным визитом посещает Беларусь, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.



Официальный визит в Беларусь члена Государственного совета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Вэй Фэнхэ проходит с 5 по 8 апреля. "Будет проведен ряд встреч с руководством белорусского военного ведомства. Планируется подвести итоги, обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества в области совместной боевой подготовки, военного образования, а также взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - проинформировали в Минобороны.



Для главы китайского военного ведомства предусмотрено посещение военных объектов Вооруженных Сил Беларуси.

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