Министр обороны Китая с официальным визитом посещает Беларусь

5 апреля 2018 12:09 (UTC+04:00)

Министр обороны Китая с официальным визитом посещает Беларусь, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Официальный визит в Беларусь члена Государственного совета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Вэй Фэнхэ проходит с 5 по 8 апреля. "Будет проведен ряд встреч с руководством белорусского военного ведомства. Планируется подвести итоги, обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества в области совместной боевой подготовки, военного образования, а также взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - проинформировали в Минобороны.

Для главы китайского военного ведомства предусмотрено посещение военных объектов Вооруженных Сил Беларуси.

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