Беларусь и Грузия намерены расширять сотрудничество в правоохранительной сфере

6 апреля 2018 09:49 (UTC+04:00)

Министр внутренних дел Игорь Шуневич встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.

Встреча прошла в МВД, визит носил протокольный характер и был приурочен к вступлению в должность главы грузинской дипмиссии. В ходе мероприятия речь шла о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере. В обсуждении также участвовали атташе полиции Грузии в Беларуси Гиорги Модебадзе и начальник управления международного сотрудничества белорусского милицейского ведомства Михаил Старикович.

Стороны выразили готовность укреплять и расширять взаимодействие, а также активизировать контакты между грузинскими и белорусскими стражами порядка.

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Azernews Newspaper
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