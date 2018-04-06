Минсельхозпрод: Беларусь готова оказать содействие России в развитии молочной отрасли

Беларусь готова оказать содействие России в развитии молочной отрасли, заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, передает БЕЛТА.



Накануне министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что РФ собирается обеспечить рынок молока на 90% отечественными продуктами и в перспективе намерена полностью заместить импорт.



По словам Леонида Зайца, у белорусской стороны это заявление не вызывает беспокойства. Напротив, у Беларуси есть чему поучиться, страна готова поделиться своим опытом с Россией, учитывая, какова там ситуация в молочном скотоводстве. "Не думаю, что надо сегодня ограждаться каким-то глухим забором от своей соседки - Беларуси. Все-таки у нашей страны есть чему поучиться, есть что перенять. Наша страна готова оказать содействие Российской Федерации в быстрейшем достижении задач, который поставил мой коллега. Наверное, опыт Беларуси и практическая помощь могли бы повлиять на достижение этих показателей", - отметил министр. По его словам, от российских партнеров и сейчас поступает немало просьб об оказании содействия в поставках племенного скота, организации строительства молочных комплексов, поставки необходимой техники для кормоуборки, семян и т.д.



К тому же в Беларуси благополучная эпизоотическая ситуация по болезням животных. "У нас нет сегодня лейкоза, туберкулеза. У нас здоровое стадо, нет сибирской язвы, ящура и т.д. Это тоже опыт Беларуси, почему бы его не изучить, совместными усилиями с белорусскими специалистами не адаптировать на территории России", - сказал министр.



"Это заявление абсолютно не пугает - мы диверсифицируем рынки, и это заметно по результатам прошлого года: у нас уменьшились поставки на главный для нас рынок - российский, увеличились поставки в страны СНГ, Китай, страны Ближнего Востока. И это заявление придает еще больше уверенности для того, чтобы мы шли на эти рынки", - добавил он.



Что касается конкуренции белорусских производителей с российскими, то Леонид Заяц считает ее здоровой и не видит причин для создания искусственных барьеров на рынке ЕАЭС. "Это же здоровая конкуренция. Бояться своих конкурентов не надо. Если мы сегодня будем ограждать нашего ближайшего соседа от поставок продукции на российский рынок, думаю, что это не на пользу даже производителям Российской Федерации, - считает министр. - Нужно, чтобы наш общий евразийский рынок наполнялся продуктами питания с территории ЕАЭС. Прежде чем ввозить, предположим, молочную продукцию из Уругвая, Новой Зеландии и так далее, надо было бы рассмотреть возможности стран союза, где мы сегодня заключили договоры о совместной деятельности. Должны быть партнерские отношения, чтобы мы выполнили задачу, которую поставили президенты наших стран".

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