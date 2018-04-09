Мининформ Беларуси намерен улучшить взаимодействие с владельцами соцсетей

9 апреля 2018 09:46 (UTC+04:00)

Министерство информации Беларуси рассчитывает улучшить взаимодействие с владельцами соцсетей благодаря новому закону о СМИ. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил заместитель министра информации Павел Легкий, сообщает БЕЛТА.

В министерстве и сегодня работают с социальными сетями, в том числе по больным и острым темам, таким как негативное воздействие на детей и молодежь. "Эта работа дает определенные результаты, не всегда удается достучаться до владельцев соцсетей. Есть вопросы. Я очень рассчитываю на то, что новый закон позволит наладить лучшее взаимодействие, в том числе и с владельцами соцсетей, с тем, чтобы решать вопросы не радикальным способом, а в рабочем порядке", - сказал Павел Легкий. Речь идет о том, чтобы точечно удалять то, что наносит вред здоровью общества и молодым людям, пояснил он.

Среди обсуждаемых новаций законопроекта - введение идентификации пользователей интернет-ресурсов. По информации телеканала, предлагается предоставить возможность проходить авторизацию по СМС. Механизм пока не утвержден - разработка остается за Совмином.

Как сообщалось, в законопроекте предусмотрен ряд важных новшеств, которые помогут повысить уровень защищенности от негативного влияния интернета. Так, отдельно прописан запрет на распространение информации, которая пропагандирует самоубийство, побуждает к нему. Немалая часть новшеств посвящена защите детей и незаконного распространения их личных данных.

К сетевым изданиям, согласно законопроекту, будут относиться интернет-ресурсы, прошедшие добровольную государственную регистрацию в Министерстве информации. Владелец сможет нанимать на работу журналистов, которые получат те же права, что и сотрудники традиционных СМИ. Нет и ограничений на работу сайтов и порталов, которые не пожелают регистрироваться. Но в этом случае статусом СМИ они обладать не смогут, а их сотрудники соответственно не будут являться журналистами. Разработчики документа учли мировую тенденцию: бурное развитие информационных технологий опережает оперативность законодателей, из-за чего деятельность сетевых ресурсов нередко начинает идти вразрез с общественными интересами. Они несут в массы такую же информацию, как и традиционные газеты, радио или телевидение. При этом обычные СМИ в отличие от коллег из сетевых изданий действуют в рамках четко очерченного правового поля, что подразумевает не только право на освещение тех или иных событий, но и определенную социальную ответственность, например, за достоверность распространяемых сведений. Этот дисбаланс и стремятся устранить в Беларуси.

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