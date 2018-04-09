S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"

9 апреля 2018 12:59 (UTC+04:00)

Рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный". Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, передает БЕЛТА.

"Стабильный прогноз отражает ожидания аналитиков об умеренном сокращении внешних дисбалансов при сохранении консервативной бюджетной политики в течение следующих 12 месяцев, а также уверенность агентства в способности правительства обеспечить рефинансирование долговых обязательств, срок погашения которых наступает после 2018 года", - говорится в сообщении.

Рейтинговое агентство отметило ряд значительных шагов, предпринятых правительством и Национальным банком в части ужесточения денежно-кредитной политики и перехода к более гибкому режиму обменного курса.

Эксперты S&P ожидают сохранения экономического роста и низкого уровня инфляции в ближайшие годы.

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