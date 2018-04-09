В Беларуси определят индекс конкуренции в экономике по методологии ОЭСР

9 апреля 2018 17:44 (UTC+04:00)

В Беларуси впервые определят индекс конкуренции в экономике по методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщила сегодня журналистам глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Ольга Щербина, передает БЕЛТА.

Согласно ранее достигнутым договоренностям Международная финансовая корпорация окажет содействие Министерству антимонопольного развития и торговли Беларуси в подготовке программы развития конкуренции. Чтобы программа была не формальным документом, а действенным инструментом, собирается большой объем аналитической информации. В частности, изучается законодательство по конкуренции и его применение в Беларуси.

Кроме того, на начальном этапе работы собирается информация по индексу регулирования товарных рынков. "Это индекс, который определяет уровень конкуренции в экономике в целом и в отдельных секторах на основе методологии ОЭСР", - сказала Ольга Щербина.

Беларусь впервые намеревается провести эту работу в 2018 году. Этот индекс считается раз в 5 лет и определяется по шкале от нуля до 6. Отметка нуль обозначает максимальный уровень конкуренции, т.е. минимум препятствующих конкуренции барьеров.

IFC уже начала исследование по 6 пилотным секторам, которые, по оценке корпорации, интересны с точки зрения ситуации с конкуренцией. В их числе авиаперевозки пассажиров, железнодорожные перевозки грузов, электросвязь, электроэнергетика. "Мы эту работу планируем заканчивать в течение 2-3 месяцев, и с Министерством антимонопольного регулирования и торговли у нас будет совместное заявление о результатах", - добавила Ольга Щербина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Телевидение Беларуси подготовило передачу об азербайджанской кухне
Общество 17:28
S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"
Беларусь 12:59
Мининформ Беларуси намерен улучшить взаимодействие с владельцами соцсетей
Беларусь 09:46
Глава МИД Беларуси рассказал о работе над чувствительными вопросами в дискуссии с ЕС и США
Беларусь 7 апреля 10:14
Беларусь заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции
Беларусь 6 апреля 15:52
Александр Лукашенко о президентских выборах в Азербайджане
Политика 6 апреля 13:15
Минсельхозпрод: Беларусь готова оказать содействие России в развитии молочной отрасли
Беларусь 6 апреля 12:42
Нацбанк Беларуси утвердил новые правила выдачи кредитов
Беларусь 6 апреля 11:35
Беларусь и Грузия намерены расширять сотрудничество в правоохранительной сфере
Беларусь 6 апреля 09:49
Посол: Выходцы из Беларуси вносят большой вклад в развитие межгосударственного диалога с Израилем
Беларусь 5 апреля 17:46
Беларусь и Сирия обсудили перспективы совместной реализации инфраструктурных проектов
Беларусь 5 апреля 14:28
Министр обороны Китая с официальным визитом посещает Беларусь
Беларусь 5 апреля 12:09
Беларусь и Оман намерены активно сотрудничать в сфере культуры
Беларусь 5 апреля 10:15
Беларусь примет участие в конференции стран Движения неприсоединения в Баку
Политика 4 апреля 14:40
Беларусь и Сербия обсудили вопросы визовой политики
Беларусь 4 апреля 12:39
В Минской области объявлен третий фестиваль ученических бизнес-компаний
Беларусь 4 апреля 09:35
В Беларуси планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства
Беларусь 3 апреля 12:39
Беларусбанк упростил выдачу кредитов
Беларусь 3 апреля 09:13