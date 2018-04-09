В Беларуси определят индекс конкуренции в экономике по методологии ОЭСР

В Беларуси впервые определят индекс конкуренции в экономике по методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщила сегодня журналистам глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Ольга Щербина, передает БЕЛТА.



Согласно ранее достигнутым договоренностям Международная финансовая корпорация окажет содействие Министерству антимонопольного развития и торговли Беларуси в подготовке программы развития конкуренции. Чтобы программа была не формальным документом, а действенным инструментом, собирается большой объем аналитической информации. В частности, изучается законодательство по конкуренции и его применение в Беларуси.



Кроме того, на начальном этапе работы собирается информация по индексу регулирования товарных рынков. "Это индекс, который определяет уровень конкуренции в экономике в целом и в отдельных секторах на основе методологии ОЭСР", - сказала Ольга Щербина.



Беларусь впервые намеревается провести эту работу в 2018 году. Этот индекс считается раз в 5 лет и определяется по шкале от нуля до 6. Отметка нуль обозначает максимальный уровень конкуренции, т.е. минимум препятствующих конкуренции барьеров.



IFC уже начала исследование по 6 пилотным секторам, которые, по оценке корпорации, интересны с точки зрения ситуации с конкуренцией. В их числе авиаперевозки пассажиров, железнодорожные перевозки грузов, электросвязь, электроэнергетика. "Мы эту работу планируем заканчивать в течение 2-3 месяцев, и с Министерством антимонопольного регулирования и торговли у нас будет совместное заявление о результатах", - добавила Ольга Щербина.

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