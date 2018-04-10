Лукашенко встретится с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля встретится с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Встреча пройдет на базе Белтелерадиокомпании. Планируется, что перед этим Александр Лукашенко ознакомится с перспективами развития новостного вещания. Президенту доложат о техническом переоснащении, переходе на вещание в HD-формате.

В телестудии на встрече с главой государства будут присутствовать более 130 журналистов, представляющих Белтелерадиокомпанию, Второй национальный канал, Столичное телевидение, информагентство БЕЛТА, редакцию газеты "Советская Белоруссия", издательский дом "Звязда" и национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании "МИР". Все они смогут стать активными участниками общения и задать Александру Лукашенко интересующие их вопросы.

Самые интересные моменты и подробности разговора с Президентом в течение дня будут публиковаться на ленте БЕЛТА, а также выйдут в новостном эфире на центральных белорусских телеканалах.

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