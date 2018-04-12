Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель китайского Совета по продвижению сотрудничества по линии Юг-Юг Люй Синьхуа.

Он обратил внимание на тот факт, что президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают тесные дружеские отношения, что является хорошей основой для развития всесторонних белорусско-китайских отношений.

По словам председателя совета, Беларусь является важным партнером для Китая и поддерживала хорошие дружеские отношения с КНР еще в тот период, когда Китай не был такой экономически мощной страной. Люй Синьхуа убежден, что важной составляющей сотрудничества является проект создания Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Он уже стал образцом сотрудничества между Беларусью и Китаем. Председатель подчеркнул, что политическая и экономическая стабильность в Беларуси является привлекательным фактором для китайского бизнеса.

Люй Синьхуа, который возглавляет Совет по продвижению сотрудничества по линии Юг-Юг, - экс-замминистра иностранных дел Китая. В составе совета трудятся также более 90 послов, которые ушли с дипломатической работы, но продолжают вносить свой вклад в развитие сотрудничества с зарубежными государствами. Люй Синьхуа уверен, что платформа Юг-Юг является серьезной основой для дальнейшего укрепления белорусско-китайского экономического сотрудничества.

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