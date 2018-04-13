Беларусь и Португалия создадут комиссию по экономическому сотрудничеству

13 апреля 2018 10:57 (UTC+04:00)

Беларусь и Португалия создадут совместную комиссию по экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Создание белорусско-португальской комиссии предусматривается межгосударственным соглашением об экономическом сотрудничестве, которое подписали заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и политический директор департамента МИД Португалии Педро да Коста Перейра.

Стороны подробно обсудили состояние и перспективы белорусско-португальских отношений, взаимодействие в рамках международных организаций, диалог Беларуси с ЕС, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Олег Кравченко 12-13 апреля посещает с визитом Лиссабон (Португалия) для проведения второго раунда белорусско-португальских политических консультаций и двусторонних встреч. Во время визита состоялась встреча с госсекретарем по вопросам европейских отношений Аной Паулой Закариас, на которой было рассмотрено развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества, перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, в том числе по линии "Восточного партнерства".

Значительным событием белорусско-португальского культурного сотрудничества является демонстрация международной выставки "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока", которая будет проходить по 4 мая в Лиссабоне в Институте Камоэнса.

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