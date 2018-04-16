Лукашенко совершит официальный визит в Молдову

16 апреля 2018 14:35 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Повестка дня предстоящего визита планируется насыщенная. Она включает встречи и переговоры с президентом и премьер-министром Молдовы, в ходе которых будут всесторонне обсуждены различные аспекты межгосударственных отношений.

Переговоры Александра Лукашенко с президентом Игорем Додоном пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций. Главной их темой станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств.

Александр Лукашенко и Игорь Додон посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.

На переговорах главы белорусского государства с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом будут рассмотрены вопросы расширения экономических связей в разных областях, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты. Отдельное внимание будет уделено работе уже имеющихся и созданию новых совместных предприятий, развитию сотрудничества в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности. По итогам встречи ожидается подписание ряда международных документов.

В эти же дни в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем примут участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов будет организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.

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