Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики в среднесрочной перспективе

19 апреля 2018 14:25 (UTC+04:00)

Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018, 2019 и 2020 годах. Об этом представители ВБ сообщили сегодня на презентации очередного Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси, передает БЕЛТА.

Рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 2,9%, в 2019-м - 2,7%, 2020-м - 2,5%. Ранее ВБ озвучивалось, что белорусская экономика прирастет в 2018 году на 2,1% , в 2019 и 2020 годах рост ВВП Беларуси прогнозировался на уровне 2,4%.

Улучшение во внешней среде, включая в странах - основных торговых партнерах и рост цен на сырьевые товары, способствовало восстановлению роста в 2017 году за счет положительной динамики в промышленном секторе. Рост реальной заработной платы и инвестиций в госсекторе способствовал восстановлению внутреннего спроса. В среднесрочной перспективе вызовы для экономики связаны с необходимостью привлечения внешнего финансирования и решением внутренних структурных уязвимостей.

Сегодня Всемирный банк представил и оценку национального богатства для Беларуси - тематическая записка основана на выводах доклада ВБ "Меняющееся богатство наций 2018". В нем измеряются национальные богатства 141 страны мира, что включает в себя оценки материального капитала, природных ресурсов, человеческого капитала, и чистых иностранных активов. Уровень национального богатства - важный индикатор экономического развития, отражающий, насколько портфель накопленных страной активов будет способствовать долгосрочному экономическому росту.

Экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук отметил, что по меркам стран с уровнем доходов выше среднего, Беларусь имеет хорошее сочетание компонентов национального богатства. По показателю человеческого капитала она превосходит Украину и Молдову. "Вместе с тем накопление материального капитала сопровождалось ухудшением динамики чистых иностранных активов, - пояснил Кирилл Гайдук. - Беларуси необходимо укреплять национальную финансовую систему и в меньшей степени полагаться на внешние заимствования, наращивать экспорт и усиливать экономические институты, способствующие более эффективному использованию накопленного физического и человеческого капитала".

Как сообщалось, Международный валютный фонд также пересмотрел прогноз по Беларуси в сторону улучшения. По оценке МВФ, в 2018 году ВВП Беларуси вырастет на 2,8%, в 2019-м - на 2,4%.

Беларусь является членом Всемирного банка с 1992 года. За весь период сотрудничества ВБ предоставил стране кредитные ресурсы на сумму $1,7 млрд. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка включает 8 проектов на сумму $790 млн.

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