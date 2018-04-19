Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в различных сферах

19 апреля 2018 15:29 (UTC+04:00)

Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Церемония состоялась по итогам переговоров в Кишиневе Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, передает БЕЛТА.

Правительство Беларуси и коммерческий банк Moldova Agroindbank заключили договор об условиях выдачи кредитов для приобретения в Молдове белорусских товаров.

Соглашения о сотрудничестве подписаны между Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством юстиции Молдовы, Генеральными прокуратурами, Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси и Бюро межэтнических отношений Молдовы подписали программу мероприятий по реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве по обеспечению прав национальных меньшинств.

Меморандум о сотрудничестве в области энергоэффективности, возобновляемой энергии и альтернативных видов топлива заключили Государственный комитет по стандартизации Беларуси и Фонд энергоэффективности Молдовы.

Договор о научно-техническом сотрудничестве подписан между академиями наук двух стран.

Ряд документов подписали руководители регионов. Гомельский облисполком будет развивать торгово-экономическое и культурное взаимодействие с Исполнительным комитетом автономно-территориального образования Гагаузия, Ганцевичский район намерен выстраивать отношения с районом Леова по обмену группами детей для оздоровления. Также заключили соглашение Жодино и Хынчешть.

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