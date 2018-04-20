Лукашенко: Cтратегическое сотрудничество с Кубой имеет огромный потенциал

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



"Уверен, что вы сумеете сохранить и приумножить достижения революции, стать надежной опорой для героического кубинского народа в защите его интересов, успешно отстаивать на международной арене право страны на самостоятельное развитие", - говорится в поздравлении.



Президент подчеркнул, что между Беларусью и Кубой сложились особые, союзнические отношения. "Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Совместными усилиями мы достигнем еще более высоких результатов в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия", - отметил глава государства.



Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и плодотворной деятельности на ответственном государственном посту.



Глава белорусского государства также адресовал поздравительное послание первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулю Кастро Русу, в котором поздравил его и кубинский народ с успешным завершением электорального процесса и избранием нового руководителя государства.



"Результаты выборов ярко продемонстрировали безусловную поддержку гражданами политического курса, основанного на идеалах Кубинской Революции, бессмертных идеях великого Фиделя и выдающихся достижениях Вашей многолетней работы в качестве Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба, - подчеркнул белорусский лидер. - Под Вашим руководством страна окрепла, в полный голос заявила о себе на международной арене, нарастила свои лидерские позиции в регионе".



Президент отметил, что благодаря совместной работе белорусско-кубинские отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень. Имеется существенный задел для интенсификации торгово-экономического взаимодействия и развития связей в научно-технической сфере. "Беларусь является надежным и предсказуемым партнером Кубы на евразийском пространстве, при этом мы рассматриваем вашу страну как опорную точку в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - заверил Александр Лукашенко.



Он также выразил убеждение, что Рауль Кастро Рус, продолжая свою ответственную деятельность на посту первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, останется сторонником наращивания добрых и взаимовыгодных отношений между двумя странами.



Александр Лукашенко в свою очередь подтвердил намерение принимать все возможные меры для сохранения позитивной динамики двустороннего сотрудничества и взаимной поддержки на международных площадках.



"Всегда с теплотой вспоминаю Вашего брата Фиделя, исторического лидера Кубинской Революции, а также очень ценю дружеские отношения с Вами, которые сложились за долгие годы совместной работы на благо наших государств и народов. Надеюсь, что в этом году смогу лично встретиться с Вами на дорогой мне кубинской земле", - отметил глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.