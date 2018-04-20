Лукашенко: Cтратегическое сотрудничество с Кубой имеет огромный потенциал

20 апреля 2018 17:09 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что вы сумеете сохранить и приумножить достижения революции, стать надежной опорой для героического кубинского народа в защите его интересов, успешно отстаивать на международной арене право страны на самостоятельное развитие", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что между Беларусью и Кубой сложились особые, союзнические отношения. "Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Совместными усилиями мы достигнем еще более высоких результатов в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия", - отметил глава государства.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и плодотворной деятельности на ответственном государственном посту.

Глава белорусского государства также адресовал поздравительное послание первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулю Кастро Русу, в котором поздравил его и кубинский народ с успешным завершением электорального процесса и избранием нового руководителя государства.

"Результаты выборов ярко продемонстрировали безусловную поддержку гражданами политического курса, основанного на идеалах Кубинской Революции, бессмертных идеях великого Фиделя и выдающихся достижениях Вашей многолетней работы в качестве Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба, - подчеркнул белорусский лидер. - Под Вашим руководством страна окрепла, в полный голос заявила о себе на международной арене, нарастила свои лидерские позиции в регионе".

Президент отметил, что благодаря совместной работе белорусско-кубинские отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень. Имеется существенный задел для интенсификации торгово-экономического взаимодействия и развития связей в научно-технической сфере. "Беларусь является надежным и предсказуемым партнером Кубы на евразийском пространстве, при этом мы рассматриваем вашу страну как опорную точку в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - заверил Александр Лукашенко.

Он также выразил убеждение, что Рауль Кастро Рус, продолжая свою ответственную деятельность на посту первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, останется сторонником наращивания добрых и взаимовыгодных отношений между двумя странами.

Александр Лукашенко в свою очередь подтвердил намерение принимать все возможные меры для сохранения позитивной динамики двустороннего сотрудничества и взаимной поддержки на международных площадках.

"Всегда с теплотой вспоминаю Вашего брата Фиделя, исторического лидера Кубинской Революции, а также очень ценю дружеские отношения с Вами, которые сложились за долгие годы совместной работы на благо наших государств и народов. Надеюсь, что в этом году смогу лично встретиться с Вами на дорогой мне кубинской земле", - отметил глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации
Политика 16:23
Минск и Будапешт намерены расширять контакты в экономике, культуре и туризме
Беларусь 12:08
Беларусь и Оман обсудили взаимодействие в сфере IT и инноваций
Беларусь 09:32
Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в различных сферах
Беларусь 19 апреля 15:29
Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики в среднесрочной перспективе
Беларусь 19 апреля 14:25
Лукашенко направил поздравление с 70-й годовщиной независимости Израиля
Беларусь 19 апреля 09:41
Лукашенко: Развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает
Беларусь 18 апреля 16:08
Посол Франции видит большие перспективы в сотрудничестве с Беларусью в молочной отрасли
Беларусь 18 апреля 13:39
Более 50 культовых объектов благоустроят в Гомельской области
Беларусь 17 апреля 11:33
Telegram отключился в еще одной стране
Россия 16 апреля 20:50
Лукашенко совершит официальный визит в Молдову
Беларусь 16 апреля 14:35
Лесное хозяйство Беларуси готово полностью обеспечить мощности деревообрабатывающих предприятий
Беларусь 16 апреля 10:14
Беларусь решительно осуждает удары по Сирии
Беларусь 14 апреля 10:51
Панама заинтересовалась возможностями приобретения белорусской сельхозтехники
Беларусь 14 апреля 10:34
Беларусь и Венесуэла готовят соглашение о взаимном признании дипломов
Беларусь 13 апреля 16:04
Беларусь и Португалия создадут комиссию по экономическому сотрудничеству
Беларусь 13 апреля 10:57
В Минске прошла китайско-белорусская бизнес-встреча (ФОТО)
Бизнес 12 апреля 15:39
Александр Лукашенко: Деятельность Ильхама Алиева на посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи Азербайджана
Политика 12 апреля 10:10