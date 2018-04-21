Переговоры о поставках белорусского продовольствия в Россию будут продолжены в Минске

21 апреля 2018 09:20 (UTC+04:00)

Переговоры о поставках белорусского продовольствия в Россию будут продолжены в Минске 25 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с руководством Минсельхоза России, передает БЕЛТА.

Леонид Заяц отметил, что в Москве состоялся конструктивный разговор по вопросам поставок белорусской молочной продукции в Россию. По его словам, обе стороны понимают, что российский рынок является общим для двух стран и на нем должны быть идентичные подходы, которые учитывали бы экономические интересы как производителей, так и переработчиков молока.

"Поэтому условились, что мы более детально, более глубоко посмотрим определенные моменты, касающиеся экономической эффективности белорусского и российского рынков и обеспечим паритетную реализацию своей продукции на российском рынке", - сказал Леонид Заяц.

Министр подчеркнул, что у Беларуси есть все возможности поставить то количество продовольствия в Россию, которое ей необходимо. "Россия в свою очередь обеспечит продвижение белорусской продукции на территории российского рынка, - подчеркнул Леонид Заяц. - Но все это необходимо увязать таким образом, чтобы ни в коем случае не навредить экономическим интересам ни России, ни Беларуси". "Продолжение этого разговора переносится в Беларусь, чтобы мы уже окончательно расставили точки над теми вопросами, которые вызывают до сих пор определенную озабоченность", - отметил он.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, который возглавил российскую делегацию на сегодняшних переговорах, также заявил об их результативности. "Мы действительно удовлетворены сегодняшними результатами", - добавил он.

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