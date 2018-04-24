Лукашенко ставит задачу повышать роль Беларуси в региональной и международной политике

24 апреля 2018 15:21 (UTC+04:00)

Необходимо повышать роль Беларуси в региональной и международной политике. Такую задачу глава государства Александр Лукашенко поставил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

"Мировое сообщество увидело способность Минска реализовать значимые проекты. Повышение роли Беларуси в региональной и международной политике - это общая стратегическая задача, которую должны решать сообща МИД и другие заинтересованные министерства, ведомства и предприятия", - заявил глава государства.

По его словам, Беларусь смогла занять собственную нишу в мире, став самостоятельным региональным игроком. "Глобальные внешнеполитические инициативы, в основе которых идеи безопасности и сотрудничества (так называемый процесс "Хельсинки-2"), стали логичным выражением объединяющей повестки дня, предлагаемой Минском мировому сообществу, - сказал президент. - Да, вы должны понимать, что никто не бросится на нашу инициативу "Хельсинки-2". Это же не Америка внесла предложение, не Китай и даже не Россия. Но все умные люди, специалисты давно болеют после того, как мы об этом заявили, этой идеей".

"Нам надо остановить страшное сползание мира к горячей войне. Это будет не Вторая мировая война", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этой связи он отметил, что многовекторная внешняя политика Беларуси останется последовательной и предсказуемой. Страна продолжит выстраивать сотрудничество с разными партнерами, уравновешивать свои интересы между различными полюсами силы, культивировать новые геополитические опоры и "подушки безопасности". "Подтверждениями тому являются наш первый опыт председательства в международной организации за пределами СНГ - Центрально-Европейской инициативе и проведение впервые в истории страны сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Успешным стало и наше председательство в ОДКБ", - сказал Президент.

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