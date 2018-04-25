Банк развития Беларуси профинансирует инвестпроект РУП "Минcкэнерго"

Синдикат банков, сформированный из AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (Германия) и SID Bank (Словения), предоставит Банку развития Беларуси связанный кредит на сумму около 31 млн евро для финансирования инвестиционного проекта РУП "Минcкэнерго". Соответствующее кредитное соглашение было подписано банками. Такая информация размещена на сайте Банка развития, сообщает БЕЛТА.



Инвестиционный проект по реконструкции подстанции "Белорусская" Стародорожского района Минской области предполагает поставку европейского оборудования и выполнение строительных работ на объекте. Подстанция "Белорусская" является системообразующей подстанцией основной сети объединенной энергетической системы Беларуси, обеспечивающей прием и распределение потоков мощности по воздушным линиям 330 кВ с электростанций Беларуси (Лукомльская ГРЭС, Березовская ГРЭС, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5), а также Смоленской АЭС по воздушным линиям (ВЛ) 750 кВ.



SID Bank создан в 1992 году в качестве Словенской экспортной корпорации для целей страхования и финансирования экспортных поставок словенских компаний за рубеж и является материнской компанией SID Bank Group.



Консорциум немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (AKA) основан в 1952 году. Его собственниками являются 19 крупнейших финансовых институтов Германии. Кредитная организация специализируется на финансировании экспортных контрактов под страховое покрытие Euler Hermes и других экспортных кредитных агентств.

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