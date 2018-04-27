Белорусские военные проинспектировали воинские части в Польше, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.



Инспекции прошли 23-26 апреля. "Белорусские военные в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) провели в Польше две инспекции воинских частей Вооруженных сил Польши, являющихся объектами контроля. Данные мероприятия проводились для проверки соответствия наличия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники инспектируемых воинских частей их уведомленному количеству", - проинформировали в Минобороны.

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