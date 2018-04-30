Промышленность лидирует в Беларуси по числу занятых

30 апреля 2018 09:49 (UTC+04:00)

В Беларуси по числу занятых лидирует промышленность, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

К празднику труда, который отмечается 1 мая, Белстат подготовил специальный статистический обзор, согласно которому наиболее крупной по числу занятых в экономике остается промышленность. "На ее долю в 2017 году приходилось 23,4% от общей численности занятого населения", - проинформировали в комитете. Всего в экономике в прошлом году было занято 4 352,3 тыс. человек.

По данным на начало 2018 года, среди работающих в организациях женщины преобладают в таких видах деятельности, как здравоохранение и социальные услуги, образование, финансовая и страховая деятельность, услуги по временному проживанию и питанию и торговля. Мужчины составляют большинство в строительстве, на транспорте, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в промышленности.

В Белстате отметили, что одним из важнейших показателей качественного состава кадров является уровень образования: высшее в 2017 году имели 31,4% занятых, среднее специальное – 23,2%, профессионально-техническое – 28,6%. Что касается среднего возраста занятых, то в 2017 году он составлял 40,2 года. "Максимальный уровень занятости наблюдается в возрастной группе от 35 до 44 лет (90,8%). Удельный вес молодежи в возрасте до 31 года – 26,1%", - добавили в Белстате.

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