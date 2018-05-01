Тариф для зарядки электромобилей вводится в Беларуси

1 мая 2018 16:02 (UTC+04:00)

В Беларуси с 1 мая вводится тариф на электроэнергию, отпускаемую ГПО "Белэнерго" и используемую для зарядки электромобилей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Тариф составляет Br0,15693 (без НДС) за 1 кВт.ч, что ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48%.

Как пояснили в МАРТ, тариф установлен для развития рынка электромобилей, который является достаточно перспективным и быстрорастущим. "Решение об установлении тарифа на электрическую энергию направлено на стимулирование потребления электроэнергии электромобилями и, как следствие, замещение потребления нефтепродуктов, производимых из импортной нефти, электроэнергией, выработанной на отечественных электростанциях, в том числе БелАЭС", - отметили в пресс-службе.

Так как тариф на электрическую энергию применяется в отношении юрлиц и ИП, оказывающих услуги по зарядке электромобилей, он подлежит индексации на изменение курса белорусского рубля к доллару США.

Указанный тариф сопоставим с тарифом на электрическую энергию для населения, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее выработку. Таким образом, население может заряжать автомобиль самостоятельно в домашних условиях или получать услугу по зарядке автомобиля у юрлиц и ИП на сопоставимых условиях.

В МАРТ сообщили, что госрегулированию подлежит сам тариф на электрическую энергию, в то время как тариф на оказание услуги по зарядке автомобилей будет определяться хозяйствующим субъектом самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка с учетом затрат на покупку электроэнергии и других затрат.

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