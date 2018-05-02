Нацбанк Беларуси не прогнозирует в 2018 году значительного изменения процентных ставок

2 мая 2018 17:51 (UTC+04:00)

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках в 2018 году с высокой вероятностью будут оставаться вблизи текущих уровней. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сделанном на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

В первом квартале 2018 года ставка рефинансирования была снижена с 11% до 10,5% годовых. По оценкам Национального банка, такая величина ставки на межбанковском рынке является “нейтральной”, т. е. при этом ее значении уровень инфляции соответствует целевому параметру, а в стране наблюдается устойчивый экономический рост.

"С учетом складывающейся экономической ситуации это означает, что с высокой вероятностью процентные ставки на депозитном и кредитном рынках в текущем году будут оставаться вблизи текущих уровней. При этом возможны их незначительные колебания в ту или иную сторону в зависимости от складывающейся на рынке конъюнктуры", - отмечается в докладе. Это хорошо прослеживалось на примере первого квартала, когда изменение ситуации с ликвидностью в банковской системе оказывало прямое влияние на процентные ставки на кредитном рынке, в первую очередь в его розничном сегменте. Средняя процентная ставка по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам, в марте 2018 года составила 11,4% годовых, увеличившись по сравнению с декабрем 2017 года на 0,3 процентного пункта.

С января 2018 года процентная политика Национального банка выстраивается через поддержание краткосрочной ставки на рынке межбанковских кредитов на уровне, соответствующем достижению промежуточной и основной целей монетарной политики с учетом необходимости обеспечения финансовой стабильности и устойчивого развития экономики. Реализуется это преимущественно путем проведения регулярных аукционных операций, где ставка рефинансирования фактически выступает ставкой отсечения. Другими словами, ставка рефинансирования является базовым инструментом регулирования процентных ставок как на денежном, так и на кредитно-депозитном рынках.

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