В Беларуси готовится проект плана государственной стандартизации на 2019 год

3 мая 2018 14:43 (UTC+04:00)

В Беларуси формируется проект плана государственной стандартизации на 2019 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Республиканские органы госуправления, а также организации, не подчиненные им, могут направить свои предложения-заявки до 30 мая текущего года. Они оформляются в соответствии с действующими правилами разработки государственных стандартов Беларуси (СТБ), межгосударственных стандартов (ГОСТ), технических кодексов установившейся практики Беларуси (ТКП).

Каждое предложение должно иметь технико-экономическое обоснование, информацию об исполнителях работ, сроках разработки, источниках финансирования. Оно также должно пройти процедуру рассмотрения и одобрения в национальных технических комитетах по стандартизации (при наличии), если статус разработки - СТБ. Если предлагается разработка ГОСТ, то необходимо рассмотрение и голосование по данному предложению в рамках межгосударственных технических комитетов по стандартизации, за которыми закреплена соответствующая сфера деятельности или объект стандартизации.

"Приоритетное внимание при включении тем в проект плана государственной стандартизации на 2019 год будет уделено разработке стандартов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции и услуг, их экспортного потенциала, выпуск инновационных видов продукции, развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и СНГ, гармонизацию с международными и европейскими стандартами, а также с требованиями стран - членов ВТО", - отметили в пресс-службе.

В Беларуси в настоящее время функционируют 45 национальных технических комитетов по стандартизации, деятельность которых охватывает основные отрасли промышленности. В рамках СНГ насчитывается 172 межгосударственных технических комитета по стандартизации.

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