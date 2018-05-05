Беларусь и Россия согласовали прогнозные балансы Союзного государства по мясу, молоку и сахару

5 мая 2018 09:41 (UTC+04:00)

Беларусь и Россия согласовали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясу, молоку и сахару. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Сегодня было проведено совещание в формате видеоконференции между аграрными ведомствами Беларуси и России. "Ранее были согласованы балансовые объемы поставок по сухому цельному молоку, маслу, сыру, творогу, концентрированному молоку и цельномолочной продукции. Оставалось договориться по самым чувствительным позициям - сухому обезжиренному молоку и сухой сыворотке. Сегодня мы продемонстрировали способность договариваться даже в непростых обстоятельствах нестабильности общего молочного рынка и достигли взаимоприемлемых балансовых объемов поставок по всему перечню молочной продукции. Планируется, что официальное подписание прогнозных балансов состоится во время визита делегации Минсельхоза России в Минск после майских праздников", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, белорусская и российская стороны продолжат совместную работу по мониторингу молочного рынка Союзного государства, контролю за ввозом молочной продукции из третьих стран, ограничению оборота пальмового масла и сыроподобной продукции.

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