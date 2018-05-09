Беларусь и Италия обсудили развитие отношений в политической и экономической сферах

9 мая 2018 09:34 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Беларуси Марио Бальди в связи с началом его дипломатической миссии в стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и сотрудничества в многосторонних форматах, обсудили перспективы развития отношений между Беларусью и Италией в политической, экономической и гуманитарной сферах, подтвердили заинтересованность в расширении двусторонних связей.

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