Братская политика Беларуси в отношении России не изменится - Лукашенко

9 мая 2018 14:35 (UTC+04:00)

Братская политика Беларуси в отношении России не изменится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"По крайней мере, наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете ее, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья, и мы не собираемся ссориться с ними", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Если Россия решит пойти дальше, мы готовы углублять наше сотрудничество. Мы за кооперацию в экономике, единый рынок, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий - молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища", - сказал президент.

По его словам, развитие двусторонних отношений зависит от того, насколько Россия сегодня готова, учитывая интересы белорусской стороны, следовать курсу интеграции.

"Сегодня наши отношения не лишены прагматической основы. И Россия видит в сотрудничестве с Беларусью определенный прагматизм, то же самое и мы. Но замыкаться и останавливаться на этом уровне или на сотрудничестве только с Россией, я уже говорил, неправильно. Мы проводим ту же политику, что и Россия, - диверсифицируем наши отношения, прежде всего экономические", - добавил глава государства.

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