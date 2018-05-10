В Беларуси запустят 4К-телевидение

10 мая 2018 14:15 (UTC+04:00)

Velcom запустит в Беларуси 4K-телевидение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мобильного оператора.

"Развитие в Беларуси получит сверхчеткое телевидение. Контент в формате 4K уже представлен в VOKA, а в будущем ассортимент станет шире", - отметили в пресс-службе.

Цифровое телевидение VOKA в ближайшем будущем также запустит в Беларуси онлайн-кинотеатр IVI, в котором представлено более 60 тыс. фильмов и сериалов американских и российских киностудий. А еще в страну придет видеосервис START.RU, делающий ставку на российские кино.

В пресс-службе подчеркнули, что компания намерена развивать сегмент ТВ, видео, аудио и другого развлекательного контента. Среди планов - собственный ТВ-канал, прямые трансляции футбольных матчей, видео по запросу, дайджест-каналы (Loop Channels) и сверхчеткое ТВ. Для этого будет создано отдельное подразделение, будет заниматься как производством собственного контента, так и адаптацией для белорусского рынка популярных мировых шоу и сериалов. Большая их часть получит развитие под брендом VOKA, а отдельные проекты будут доступны существующим операторам в Беларуси. Распространение получат трендовые форматы, которые сейчас пользуются наибольшим успехом в западных странах, а оператор хотел бы в перспективе заниматься не только вещанием, но и распространением контента.

"В ближайших планах - приступить к трансляциям футбольных матчей национального чемпионата. Успешные переговоры на этот счет уже прошли с Белорусской федерацией футбола. Кроме того, планируется вести прямые трансляции с крупных кибертурниров", - пояснили в velcom.

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