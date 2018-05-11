Вице-премьер Беларуси обсудил с президентом ЕБРР реализацию проектов в стране

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти реализацию проектов в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.



Встреча состоялась в ходе визита делегации Беларуси во главе с Владимиром Семашко 8-9 мая во время участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Иордании. Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества Беларуси с банком, обсудили реализацию совместных проектов и наметили шаги по развитию сотрудничества.



Проведены встречи делегации с менеджментом ЕБРР, представителями ряда международных финансовых институтов. По информации пресс-службы, рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов в Беларуси, привлечением кредитных ресурсов и донорского финансирования.



Кроме того, в Аммане Владимир Семашко обсудил с заместителем премьер-министра Иордании Джафаром Хасcаном развитие отношений между Беларусью и Иорданией, акцент был сделан на торгово-экономическом сотрудничестве и реализации проектов по промышленной кооперации.

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