Беларусь предлагает Франции активизировать инвестиционное сотрудничество. Речь об этом шла сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича c делегацией группы дружбы "Франция-Беларусь" Национального собрания этой страны, передает БЕЛТА.



Михаил Мясникович предложил обсудить перспективы инвестиционного сотрудничества, в активизации которого заинтересована белорусская сторона. Он отметил успехи в молочной отрасли, приведя в пример взаимодействие с французской продовольственной компанией "Данон" и другими производителями. Присутствует уверенность в позитивном развитии этого направления. "Хотелось бы, чтобы и в промышленности активнее шла работа", - сказал председатель Совета Республики. Беларусь и Франция реализуют проект в фармацевтике. "Есть и в машиностроении, но они скромны", - констатировал Михаил Мясникович.



В 2017 году товарооборот между Беларусью и Францией вырос на 28% по сравнению с 2016-м. Позитивная динамика сохранилась и в 2018 году: объем взаимной торговли вырос примерно на 13%. При этом руководитель верхней палаты парламента обратил внимание, что сальдо товарооборота для Беларуси пока складывается отрицательным и выступил за то, чтобы выравнять торговый баланс.



В свою очередь председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Кристоф Лежен предложил обсудить развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и туризме. Он проинформировал, что большое количество предприятий АПК во Франции заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими партнерами, в частности в мясном производстве, и хотели бы приехать в страну, чтобы на месте провести переговоры. Руководитель группы дружбы рассчитывает зимой вернуться в Беларусь вместе с представителями французских компаний, которые занимаются производством сельхозпродукции. Что касается промышленности, в том числе в машиностроении, то Кристоф Лежен предложил рассмотреть возможности расширения сотрудничества с концерном "Пежо-Ситроен" в части сборки автомобилей, их сервисного обслуживания. Парламентарий подчеркнул, что Беларусь будет привилегированным партнером Франции как в долгосрочной, так в кратко- и среднесрочной перспективе. "Мы работаем над этим", - сказал он.



Во время встречи стороны обсудили взаимодействие на международных площадках. В частности, белорусские парламентарии рассчитывают, что французские коллеги поддержат резолюцию по цифровой экономике. Ее Беларусь намерена представить на летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине. Участники встречи рассмотрели перспективы сотрудничества между регионами, отметили плодотворную работу парламентских групп дружбы.

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