В Беларуси планируется увеличить критерии валовой выручки

28 июня 2018 17:30 (UTC+04:00)

В Беларуси планируется увеличить критерии валовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая, комментируя предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси.

"После рассмотрения предложений по совершенствованию УСН одобрено увеличение критериев валовой выручки для применения УСН на уровень инфляции", - отметила замминистра. Будет разрешено применять УСН унитарным предприятиям, собственником имущества которых является некоммерческая организация.

Элла Селицкая подчеркнула, что в настоящее время упрощенную систему налогообложения применяет почти половина субъектов хозяйствования, что говорит о ее привлекательности.

В конце января 2018 года Президент Беларуси подписал указ №29 "О налогообложении", которым в том числе на 20% увеличены критерии для применения упрощенной системы налогообложения, что значительно расширило возможности ее использования.

На конец 2017 года в Беларуси насчитывалось более 199,6 тыс. плательщиков УСН, а их доля в общем количестве субъектов предпринимательства составила более 47,7%.

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