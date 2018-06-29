С 2019 года в Беларуси будет усовершенствован механизм обжалования решений налоговых органов. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА, комментируя предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса.



"Со следующего года плательщики будут вправе выбирать, в какой вышестоящий орган подать жалобу. И у этого вышестоящего органа, даже если это будет министерство, не будет основания для отказа принять жалобу", - пояснила Элла Селицкая.



Она также отметила, что предусматривается в целом усовершенствовать механизм камерального контроля. Он будет направлен на то, чтобы плательщику дать возможность самому устранить свое нарушение, не доводя до составления налоговым органом акта камеральной проверки и приостановления операций по его счетам.



"Поэтому плательщикам будет даваться время на предоставление дополнительных документов и пояснений. Нужно и важно услышать каждого плательщика: почему у него возникли расхождения между налоговой декларацией и той информацией, которой располагают налоговые органы. Часто это вызвано объективными причинами", - подчеркнула замминистра по налогам и сборам.



Такой же подход предлагается внедрить и в отношении приостановления операций по счетам в банке при наличии неисполненного налогового обязательства. По действующим нормам, если плательщик в срок не уплатил налоги, то уже со следующего дня у него приостанавливаются операции по счетам.



Суть предложения в том, что по результатам проверки, выявившей такие налоговые нарушения, добросовестным плательщикам будет даваться определенное время, чтобы рассчитаться с бюджетом, без приостановки операций по счетам. "А если плательщик постоянно несвоевременно исполняет налоговые обязательства, тогда речь идет о высоких рисках неисполнения налогового обязательства, и отсрочка приостановления операций по счетам ему предоставлена не будет", - уточнила Элла Селицкая.



Важно также, что сумма пеней, начисленных по результатам проверки, будет ограничиваться суммой доначисленных налогов. "Так мы хотим избежать ситуаций, когда плательщика проверяют за длительный период, доначисляют ему небольшую сумму налога за период десятилетней давности, а пени, начисленные на эту сумму, намного превышают сумму налога", - прокомментировала заместитель министра по налогам и сборам.

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