Беларусь и Япония планируют заключить соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере

30 июня 2018 09:41 (UTC+04:00)

Беларусь и Япония планируют заключить соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ходе 132-й сессии совета Всемирной таможенной организации, которая проходит в Брюсселе с 28 по 30 июня, председатель ГТК Юрий Сенько провел переговоры с директором Таможенно-тарифного бюро Министерства финансов Японии Ацуши Иидзуки. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов в сфере таможенного регулирования. С целью формирования правовой базы такого взаимодействия руководители таможенных ведомств договорились в кратчайшие сроки согласовать текст проекта соглашения между Беларусью и Японией о взаимной административной помощи и сотрудничестве в таможенной сфере.

Практическая реализация данного соглашения будет содействовать унификации и гармонизации таможенных процедур, позволит повысить эффективность и результативность выполнения таможенными органами двух государств стоящих перед ними задач.

Председатель Государственного таможенного комитета провел также двусторонние переговоры по вопросам расширения договорно-правовой базы и сотрудничества с руководителями таможенных служб Азербайджана, Болгарии, Финляндии, Словакии, Польши, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии и Франции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Минэкономики Беларуси видит резервы в снижении ставки рефинансирования
Беларусь 29 июня 16:51
В Беларуси будет усовершенствован механизм обжалования решений налоговых органов
Беларусь 29 июня 09:52
Глава МИД Японии планирует посетить Азербайджан
Политика 29 июня 08:51
Япония безвозмездно передала КНР литературные памятники на китайском языке
Китай 29 июня 01:06
В Беларуси планируется увеличить критерии валовой выручки
Беларусь 28 июня 17:30
Беларусь и Гана намерены развивать договорно-правовую базу
Беларусь 28 июня 09:38
В Японии заявили о поддержке диалога между Россией и США
Другие страны 28 июня 09:22
Казахстан и Япония намерены реализовать совместные проекты на $2 млрд
Казахстан 28 июня 02:07
Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам
Беларусь 27 июня 17:10
Беларусь планирует наращивать поставки техники в Индонезию и развивать кооперацию
Беларусь 27 июня 09:49
Беларусь предлагает Франции активизировать инвестиционное сотрудничество
Беларусь 25 июня 16:47
Внешнеторговое сальдо Витебска по итогам полугодия ожидается на уровне $100 млн
Беларусь 25 июня 10:55
Лукашенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турции
Другие страны 25 июня 01:37
Сенегал и Япония сыграли в ничью на матче ЧМ-2018
Другие страны 24 июня 21:19
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с госсекретарем Совета безопасности Беларуси
Азербайджан 24 июня 20:53
Почти 6,7 тыс. домов были повреждены в Японии в результате землетрясения 18 июня
Другие страны 24 июня 08:40
Ведущая японская корпорация заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном
Бизнес 23 июня 16:49
Абэ призвал США к сотрудничеству после инцидента на американской базе
Другие страны 23 июня 13:05