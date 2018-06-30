Беларусь и Япония планируют заключить соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.



В ходе 132-й сессии совета Всемирной таможенной организации, которая проходит в Брюсселе с 28 по 30 июня, председатель ГТК Юрий Сенько провел переговоры с директором Таможенно-тарифного бюро Министерства финансов Японии Ацуши Иидзуки. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов в сфере таможенного регулирования. С целью формирования правовой базы такого взаимодействия руководители таможенных ведомств договорились в кратчайшие сроки согласовать текст проекта соглашения между Беларусью и Японией о взаимной административной помощи и сотрудничестве в таможенной сфере.



Практическая реализация данного соглашения будет содействовать унификации и гармонизации таможенных процедур, позволит повысить эффективность и результативность выполнения таможенными органами двух государств стоящих перед ними задач.



Председатель Государственного таможенного комитета провел также двусторонние переговоры по вопросам расширения договорно-правовой базы и сотрудничества с руководителями таможенных служб Азербайджана, Болгарии, Финляндии, Словакии, Польши, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии и Франции.

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