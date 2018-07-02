В Беларуси введена обязательная сертификация бытовой техники по энергоэффективности

2 июля 2018 09:44 (UTC+04:00)

В Беларуси 1 июля завершен переходный период по введению обязательной сертификации отдельных видов бытовых электроприборов по требованиям энергоэффективности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Сертификация вводится на холодильные и морозильные приборы, электрические духовые шкафы и варочные панели, стиральные машины, лампы, кондиционеры, другие виды бытового и офисного оборудования. Это касается продукции как отечественного, так и импортного производства. С 1 сентября 2017 года обязательной сертификации по требованиям энергоэффективности уже подлежат внешние источники питания, а декларированию соответствия - односкоростные асинхронные (индукционные) трехфазные электродвигатели.

Ожидается, что обязательная сертификация будет способствовать обеспечению присутствия на рынке страны продукции с достоверными заявленными характеристиками в части класса энергоэффективности электроприборов. К примеру, холодильник класса А+++ эффективнее такого же прибора класса D на 75%.

Изготовители и поставщики имели возможность заблаговременно подтвердить соответствие продукции установленным требованиям и тем самым обеспечить ее присутствие на рынке страны. К настоящему времени выдано более 250 сертификатов на различные виды приборов, для которых эти документы стали обязательными с 1 июля.

Работы по подтверждению соответствия продукции требованиям энергоэффективности проводятся в шести аккредитованных органах по сертификации (БелГИСС, БелГИМ, "БЕЛЛИС", центры стандартизации, метрологии и сертификации в Витебске и Лиде, ООО "Центр Сертификации Стандарт") и шести испытательных лабораториях (БелГИСС, БелГИМ, "БЕЛЛИС", ЗАО "Атлант", "Брестгазоаппарат" и "Гипросвязь").

При сертификации продукции в Беларуси определены условия использования протоколов испытаний, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях других стран, а также изготовителей. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на заявителей, ведь их основные затраты при сертификации связаны с испытаниями.

Обязательное подтверждение соответствия отдельных видов продукции по требованиям энергоэффективности предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 октября 2016 года №849. Оно не распространяется на продукцию, изготовленную в Беларуси или ввезенную на ее территорию до наступления срока, с которого вводится обязательное подтверждение соответствия конкретного вида продукции (до 1 июля 2018 года).
В настоящее время в ЕАЭС ведется подготовка технического регламента в сфере энергоэффективности электроприборов. Его действие будет распространяться на широкую номенклатуру энергопотребляющей продукции. С вступлением в силу техрегламента национальные требования перестанут действовать.

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