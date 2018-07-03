Белорусско-казахстанская межправкомиссия соберется в сентябре в Бресте

3 июля 2018 10:29 (UTC+04:00)

14-е заседание межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в сентябре в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Мероприятие запланировано на 12-13 сентября. Стороны обсудят актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана. Также состоится контактно-кооперационная биржа между деловыми кругами двух стран. В рамках встречи возможно подписание соглашения о сотрудничестве между региональными торгово-промышленными палатами.

Межправительственную комиссию возглавляют вице-премьеры. Дислокацию заседаний страны меняют поочередно. Так, в прошлом году комиссия собиралась в Караганде, перед этим - в Гомеле.

У Брестской области есть соглашения о сотрудничестве с акиматами Карагандинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областей. Углубление межрегиональных контактов положительно сказывается на динамике внешнеторгового оборота. Так, в прошлом году объем внешней торговли Брестской области и Казахстана превысил $85 млн и составил 170% к уровню 2016 года. Как отметил председатель облисполкома Анатолий Лис на встрече с новым консулом Казахстана в Бресте Эльдаром Кунаевым, потенциал для наращивания сотрудничества еще есть. "Обнадеживает начало этого года, по итогам которого мы должны выходить на товарооборот минимум $100 млн. Между нашими странами нет барьеров для взаимодействия. Потенциал для сотрудничества высокий, нужно его активнее использовать", - подчеркнул губернатор.

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