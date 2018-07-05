Представители стран ОБСЕ ознакомились с новейшим вооружением белорусской армии

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления и безопасности Беларусь 4-6 июля проводит демонстрацию новых типов основных систем вооружения и военной техники для представителей государств - участников ОБСЕ, передает БЕЛТА.



В брифинге приняли участие 38 представителей из 19 государств и центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ. Среди стран - участниц Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Россия, США, Украина, Франция.



Мероприятие прошло под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества - помощника министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова. "Одна из целей встречи - довести основные направления нашей оборонной политики, показать, что Беларусь - миролюбивое государство. У нас нет территориальных претензий ни к кому из соседей, но у нас есть Вооруженные Силы, есть новые образцы вооружения и техники, которые смогут надежно защитить республику", - отметил он.



"В рамках международных обязательств мы должны показывать новые образцы вооружения и военной техники, что мы и делаем, предоставляя возможность всем странам ОБСЕ лично с ними ознакомиться. Я думаю, что это мероприятие снимет многие вопросы, и тот лед недоверия, который, может быть, есть, растает. И мы будем больше доверять друг другу, к этому надо стремиться", - добавил генерал-майор.



Иностранным представителям были презентованы реактивная система залпового огня В-200 БМ "Полонез", принятая на вооружение в 2016 году, и 120-мм миномет 2Б23 "Нона М1". Их реальная демонстрация пройдет 5 июля в расположении 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования.

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