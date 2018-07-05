В Беларуси выросло число самозанятых граждан

В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых граждан, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.



"В 2018 году более 16 тыс. человек уже оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, рост по сравнению с прошлым годом на 5 тыс. человек. Ими уплачено в бюджет около Br1 млн единого налога. При этом ежемесячно во всех регионах страны растет число таких граждан и поступлений в бюджет от них", - заявил он.



При этом, по словам министра, наиболее востребованными видами деятельности являются репетиторство - более 3 тыс. человек, парикмахерские и косметические услуги - 1,5 тыс. человек, фотосъемка - более 300 человек. "Считаю, что дальнейшая работа налоговых органов должна быть направлена на активизацию разъяснительной работы с населением в тесном взаимодействии с местными органами власти", - подчеркнул он.



Сергей Наливайко напомнил, что указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц" был принят в 2017 году для стимулирования занятости населения и упрощения условий осуществления деятельности физическими лицами.



Право осуществлять деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическим лицам было предоставлено с 2009 года. Первоначально было определено шесть видов услуг, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых граждане производят уплату единого налога. Ставки устанавливаются областными Советами депутатов и Минским горсоветом. При этом у граждан нет обязанности по ведению учета, использованию кассовых суммирующих аппаратов, а также по представлению какой-либо отчетности. Единственная обязанность - уведомить налоговый орган и до начала деятельности уплатить фиксированную ставку налога.



"Для дальнейшего вовлечения физических лиц в легальную деятельность указом №337 был расширен перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, среди них: ремонт и производство одежды и обуви; штукатурные и малярные работы; кладка печей и каминов; ремонт компьютеров и обучение работе на компьютере; услуги парикмахера. Также документ предоставил гражданам право продавать изготовленные ими хлебобулочные, кондитерские изделия и готовую кулинарную продукцию на торговых местах на рынках или в других местах, установленных местными исполнительными органами. В настоящее время таких видов деятельности 30. Они не требуют получения лицензии или других специальных разрешений. Эти виды деятельности наиболее ожидаемы и востребованы обществом", - констатировал министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.