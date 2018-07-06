Беларусь планирует активизировать сотрудничество с китайской провинцией Ляонин

6 июля 2018 09:52 (UTC+04:00)

Беларусь планирует активизировать сотрудничество с китайской провинцией Ляонин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Заместитель министра экономики Павел Утюпин 5 июля встретился с делегацией провинции Ляонин КНР. Во время встречи китайская сторона провела краткую презентацию провинции Ляонин и высказала заинтересованность в поставках белорусской продовольственной продукции на рынок провинции, продвижении белорусских товаров посредством электронных платформ, проработке вариантов сотрудничества в рамках индустриального парка "Великий камень", - отметили в пресс-службе.

Белорусская сторона отметила готовность к установлению и развитию сотрудничества с компаниями провинции Ляонин, в том числе посредством их вхождения в акционерный капитал белорусских предприятий.

Ляонин - самая экономически развитая и богатая провинция на северо-востоке КНР. Из-за важного географического положения Ляонин прозвали "Золотым треугольником". На территории в 146 тыс. кв.км проживают 43,7 млн человек. ВРП составляет $353 млрд (за 2017 год). В регионе развиты нефтехимическая, металлургическая, пищевая, текстильная и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение.

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