Подписан указ о мерах по стимулированию использования в Беларуси электромобилей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ №273 "О стимулировании использования электромобилей". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры.



В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.



Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы.

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