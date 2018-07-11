Подписан указ о мерах по стимулированию использования в Беларуси электромобилей

11 июля 2018 12:58 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ №273 "О стимулировании использования электромобилей". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры.

В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.

Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инфляция в Беларуси в июне составила 0,4%
Беларусь 10 июля 17:48
Беларусь поддержал резолюцию спецкомитета ПА ОБСЕ о пресечении терроризма
Беларусь 9 июля 10:11
Беларусь поставила в Грузию комбайны для уборки зерна
Грузия 8 июля 11:18
Беларусь и Россия разработают дорожную карту поэтапного снижения тарифов роуминга
Беларусь 7 июля 11:58
Узбекистан изучил опыт Беларуси в строительстве и управлении АЭС
Энергетика 7 июля 10:12
Беларусь планирует активизировать сотрудничество с китайской провинцией Ляонин
Беларусь 6 июля 09:52
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил монгольского коллегу
Политика 13:26
За I половину 2018 года Узбекистан посетило вдвое больше туристов
Туризм 13:25
Победители олимпиады получат специальную стипендию UNEC
Общество 13:23
Рэпер Drake побил рекорд The Beatles
Интересное 13:08
Китай намерен решительно защищать свои законные права и интересы в торговле
Китай 13:06
На юго-западе Польши разбился вертолет
Европа 13:03
Хикмет Гаджиев: Кампания по прохождению воинской службы сыном Пашиняна в Карабахе превращена в шоу
Нагорно-карабахский конфликт 12:58
Белые ночи Тимура Аскерова в Санкт-Петербурге
Культура 12:56
Международные организации готовы оказать поддержку малому бизнесу Азербайджана
Бизнес 12:46