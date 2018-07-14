Лукашенко рассчитывает на повышение уровня контактов между Беларусью и Францией

14 июля 2018 12:49 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона и народ этой страны с национальным праздником Французской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Отмечаю конструктивный характер взаимодействия между нашими странами по всем вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Глава государства рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией, что будет способствовать процветанию и благополучию народов обеих стран, укреплению стабильности и безопасности в регионе.

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