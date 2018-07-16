Беларусь и Германия могут выйти на $3 млрд товарооборота

Беларусь и Германия в этом году могут выйти на $3 млрд товарооборота, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко, сообщает БЕЛТА.



"В экономическом плане динамика наших отношений очень и очень позитивная. Мы видим, что в этом году сможем, скорее всего, выйти на уровень $3 млрд в торговле между странами", - сказал Денис Сидоренко.



В числе белорусских товаров, которые широко известны в Германии, он назвал технику Минского тракторного завода. "Традиционно в восточных землях, в мелких фермерских хозяйствах наш трактор достаточно активно использовался и по-прежнему имеет очень хорошую репутацию. В немецкой терминологии основная характеристика звучит как "его нельзя сломать", - отметил посол, добавив, что именно надежность выпускаемой продукции ставится во главу угла при продвижении белорусских товаров на рынок ЕС.



Дипломат с удовлетворением констатировал и значительную интенсификацию политических контактов. Так, важным историческим событием стал официальный визит в конце июня в Беларусь Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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