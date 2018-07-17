Продажи новых автомобилей в Беларуси в I полугодии выросли

17 июля 2018 16:24 (UTC+04:00)

В Беларуси в январе-июне текущего года у официальных дилеров легковых и коммерческих автомобилей было приобретено 23 196 автомобилей, что на 70,5% превышает показатели аналогичного периода 2017 года и на 92,2% - 2016-го. Такая информация размещена на сайте Белорусской автомобильной ассоциации, сообщает БЕЛТА.

Больше всего в I полугодии было продано новых автомобилей Renault (5 845), LADA (4 206), Volkswagen (3 248). Автомобили белорусской сборки (модель Geely ATLAS) заняли в этом рейтинге 9-е место.

"Возросший интерес у покупателей коснулся практически каждого бренда. Пять брендов показали трехзначный прирост, еще 16 брендов - двузначный прирост. В абсолютных цифрах наивысший прирост показал бренд LADA. Автомобили именно этой марки пользовались большей популярностью у покупателей в сравнении с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Бессменный лидер последних лет модель Volkswagen Polo остается на вершине рейтинга предпочтения покупателей, LADA Vesta - на втором месте, Renault Logan - не третьем.

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