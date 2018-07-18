Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10%

18 июля 2018 12:13 (UTC+04:00)

Трудовые пенсии в Беларуси в результате перерасчета с 1 августа увеличатся в среднем на 10%. Это предусмотрено указом №278 "О повышении пенсий", который 17 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 августа 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

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