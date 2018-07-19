МВД Беларуси и Узбекистана договорились углублять сотрудничество

Министерства внутренних дел Беларуси и Узбекистана договорились углублять сотрудничество и подписали протокол о взаимодействии министерств на 2018-2019 годы. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.



Подписание протокола состоялось во время рабочего визита в Узбекистан делегации белорусского ведомства во главе с первым заместителем министра - начальником криминальной милиции Иваном Подгурским.



На состоявшемся в Ташкенте совещании министерств внутренних дел двух стран обсуждалось развитие взаимодействия по разыскной работе и борьбе с общеуголовной преступностью. Затрагивалась тема наркоугрозы, вопросы обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией.

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