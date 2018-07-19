МВД Беларуси и Узбекистана договорились углублять сотрудничество

19 июля 2018 12:08 (UTC+04:00)

Министерства внутренних дел Беларуси и Узбекистана договорились углублять сотрудничество и подписали протокол о взаимодействии министерств на 2018-2019 годы. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Подписание протокола состоялось во время рабочего визита в Узбекистан делегации белорусского ведомства во главе с первым заместителем министра - начальником криминальной милиции Иваном Подгурским.

На состоявшемся в Ташкенте совещании министерств внутренних дел двух стран обсуждалось развитие взаимодействия по разыскной работе и борьбе с общеуголовной преступностью. Затрагивалась тема наркоугрозы, вопросы обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Duty Free объектам в Узбекистане будут выдавать бессрочные лицензии
Бизнес 12:24
VISA не будет выпускать с UzCard кобейджинговые карты в Узбекистане
Бизнес 11:45
В Узбекистане изменены условия предоставления доступного жилья в ипотеку
Бизнес 11:19
Узбекская мясная продукция вытеснит китайскую с рынков арабских стран
Бизнес 10:41
Французское агентство развития профинансирует различные отрасли в Узбекистане
Бизнес 09:50
В Узбекистане запущена услуга электронной заявки на получение ИНН
Бизнес 09:14
Лента новостей
Госпогранслужба Азербайджана пресекла попытки иностранцев пересечь границу по поддельным документам (ФОТО)
Общество 12:36
Duty Free объектам в Узбекистане будут выдавать бессрочные лицензии
Бизнес 12:24
В Турции отменен режим чрезвычайного положения
Турция 12:06
Сумгайытский технопарк осуществил крупные поставки высоковольтного кабеля в Казахстан (ФОТО)
ИКТ 12:02
Байконур начали готовить к запускам спутников OneWeb
Казахстан 12:01
Туркменистан выпускает текстиль под торговыми марками Bershka и River Island
Бизнес 11:52
VISA не будет выпускать с UzCard кобейджинговые карты в Узбекистане
Бизнес 11:45
Экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам II и III групп
Общество 11:42
Единый Call-центр стал обрабатывать запросы абонентов еще одного госоператора связи Азербайджана
ИКТ 11:35