Беларусь намерена активно использовать латвийские порты для перевалки грузов

19 июля 2018 17:26 (UTC+04:00)

Беларусь намерена активно использовать латвийские порты для перевалки грузов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам в Риге по итогам переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает БЕЛТА.

"Мы намерены и впредь активно использовать латвийскую портовую инфраструктуру, потому что вопрос диверсификации абсолютно важен для любой страны и экономики, в том числе белорусской, - отметил Владимир Макей. - Мы договорились, что этот вопрос будет в повестке дня и на предстоящем заседании межправкомиссии".

Министр пояснил, что Клайпедский порт (Литва) белорусские компании в основном используют для перевалки калийных удобрений: им это более выгодно. Но примерно 64% общего объема темных нефтепродуктов и более 80% светлых нефтепродуктов переваливаются через латвийские порты.

Владимир Макей добавил, что использование латвийского направления является важным для Беларуси в том числе в контексте китайской инициативы "Один пояс и один путь", коридора "Север-Юг". "У нас есть конкретные планы, предложения, по которым наши эксперты будут работать в перспективе", - сказал он.

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