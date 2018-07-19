Беларусь намерена активно использовать латвийские порты для перевалки грузов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам в Риге по итогам переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает БЕЛТА.



"Мы намерены и впредь активно использовать латвийскую портовую инфраструктуру, потому что вопрос диверсификации абсолютно важен для любой страны и экономики, в том числе белорусской, - отметил Владимир Макей. - Мы договорились, что этот вопрос будет в повестке дня и на предстоящем заседании межправкомиссии".



Министр пояснил, что Клайпедский порт (Литва) белорусские компании в основном используют для перевалки калийных удобрений: им это более выгодно. Но примерно 64% общего объема темных нефтепродуктов и более 80% светлых нефтепродуктов переваливаются через латвийские порты.



Владимир Макей добавил, что использование латвийского направления является важным для Беларуси в том числе в контексте китайской инициативы "Один пояс и один путь", коридора "Север-Юг". "У нас есть конкретные планы, предложения, по которым наши эксперты будут работать в перспективе", - сказал он.

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