В Беларуси продлевается срок госрегулирования цен на сахар

20 июля 2018 12:02 (UTC+04:00)

Срок госрегулирования цен на сахар в Беларуси продляется до 23 декабря 2018 года. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №56 от 17 июля 2018 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

МАРТ продляет до 23 декабря государственное ценовое регулирование на производимый (ввозимый), реализуемый в Беларуси белый кристаллический сахар. Соответственно сохраняются предельные минимальные цены и предельная максимальная торговая надбавка на него в размере 15%. Так, отпускная цена франко-отправления (без НДС) на сахар, не предназначенный для промышленной переработки, составляет Br1,19 за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - Br1,22 за 1 кг. Розничная цена (с НДС) определена в Br1,5 за 1 кг.

Отпускная цена франко-отправления (без НДС) на сахар для промышленной переработки и упакованный в мешки по 50 кг, мягкие специализированные контейнеры установлена в размере Br1,1 за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - Br1,12 за 1 кг; на сахар, отпускаемый бестарно, - Br1,06 и Br1,08 соответственно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16 июля 2018 года.

Как сообщалось, Евразийская экономическая комиссия согласовала продление срока госрегулирования цен на сахар в Беларуси до 23 декабря. Эта мера призвана стабилизировать ситуацию по его реализации производителями из Беларуси, а также устранить негативное влияние диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке страны из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире.

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